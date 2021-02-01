Студенты ТИУ вернутся к очному обучению с 1 марта частично

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Очное обучение в Тюменском индустриальном университете возобновится с 1 марта для студентов очной и очно-заочной форм обучения среднего профобразования и высшего образования, обучающихся по дополнительным профессиональным программам, сообщает вуз.

Академические лекционные занятия для обучающихся высшего образования очной формы обучения, на которых присутствуют более 60 человек, по-прежнему будут проходить в онлайн-формате в соответствии с расписанием.

Зачетно-экзаменационная сессия для заочников (СПО и ВО) с 1 марта и до особого распоряжения будет организована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На дистанционном обучении останутся иностранные обучающиеся, которые находятся за пределами России. Иностранные студенты, прибывшие на территорию страны, будут допущены к очному обучению после предоставления отрицательных результатов анализов на COVID-19 методом ПЦР (отобранных за три календарных дня до приезда и в течение трех дней с момента прибытия на территорию РФ).

Ранее о возобновлении обучения в очном формате с 1 марта сообщил ТюмГУ. Иностранным студентам, прибывающим в Тюмень, также предстоит сдать тест на ковид дважды.