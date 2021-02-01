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Тюменские студентки стартовали с победы в финале волейбольной лиги

Спорт, 17:40 25 февраля 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Девять команд принимают участие в финале российской студенческой волейбольной лиги среди женских команд в Тюмени, сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Хозяйки площадки из индустриального университета выступают в группе "Б". В дебютной встрече подопечные Анатолия Ларионова нанесли поражение девушкам из Сибирского государственного аэрокосмического университета из Красноярска – 3:1. В другом матче этого квартета команда БГУ из Улан-Удэ сломила сопротивление иркутского ИГУ – 3:2.

В группе "А" выступают пять коллективов. Здесь с победы стартовала дружина Пермского политехнического университета. Уральские волейболистки разгромили КузГТУ из Кемерово – 3:0.

Соревнования в Тюмени завершатся 28 февраля.

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