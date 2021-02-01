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Речной круиз между Тобольском и Салехардом запустят в 2023 году

Общество, 16:45 25 февраля 2021

www.yanao.ru

Речной круиз между Тобольском и Салехардом начнет курсировать в 2023 году.

Маршрут "От тайги до Полярного круга" будет проходить по Иртышу и Оби. На трехпалубном теплоходе "Северная сказка" смогут отправиться в одиннадцатидневное путешествие одновременно около 140 человек.

Путешествие пройдет через Тобольск, Уват, Ханты-Мансийск, Сургут, Октябрьское, Березово, Мужи и Салехард. Первый круиз запланирован на 23 мая 2023 года. Судно будет курсировать до конца августа, купить билет можно уже сейчас у местных туроператоров.

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# речные круизы , туризм

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