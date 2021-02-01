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На сцене тюменского "Космоса" сыграет Les Partisans

Общество, 11:52 26 февраля 2021

МТЦ "Космос"

Театральная компания Les Partisans из Ижевска - обладатель "Золотой маски" - представит на сцене МТЦ "Космос" три спектакля с 16 по 18 апреля. Это стало возможным благодаря включению коллективов во Всероссийскую программу проекта "Большие гастроли".

По информации пресс-службы "Космоса", ижевский театр представит тюменцам спектакли: "Правила" по пьесе тюменца Валерия Шергина, "Хлебзавод" Алексея Олейникова и "Деликатес. Удмуртская история преступлений" Михаила Соловьева.

"Театр Les Partisans уже был в Тюмени: в прошлом году его представители вошли в жюри конкурса "ЦЕХ", провели творческую встречу с молодежными театрами Тюмени. Это важно для нас: Les Partisans – театр, прошедший путь от любителей до участников специальной программы "Золотой Маски" "Маска Плюс". Это вдохновляющий пример, показывающий, что нет ничего невозможного. Теперь и у нас, и у зрителей будет возможность посмотреть работы театра Les Partisans", – говорит заместитель руководителя "Космоса" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Добавим, постановка "Деликатес. Удмуртская история преступлений" вошел в лонг-лист фестиваля и во внеконкурсную программу "Маска Плюс". Спектакль "Правила" по пьесе Валерия Шергина попал лонг-лист "Золотой маски".

Все подробности на космосцентр.рф.

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# гастроли , МТЦ Космос , спектакль

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