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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области откроют третью очередь тепличного комплекса "ТюменьАгро"

Губернатор, 10:01 26 февраля 2021

admtyumen.ru

Открытие тепличного комбината "ТюменьАгро" по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте состоится в Тюменской области.

Как сообщает оперштаб, в церемонии примут участие полпред президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Александр Моор и главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Кроме того, во время рабочей поездки запланировано посещение производственного комплекса Тюменского РМЗ АО "Транснефть-Сибирь", центра гимнастики, презентация комплекса развития туризма в Тюменской области на базе создания термальных курортов.

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Дмитрий Кузьменко

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