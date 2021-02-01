В Тюменской области откроют третью очередь тепличного комплекса "ТюменьАгро"

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Открытие тепличного комбината "ТюменьАгро" по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте состоится в Тюменской области.

Как сообщает оперштаб, в церемонии примут участие полпред президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Александр Моор и главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Кроме того, во время рабочей поездки запланировано посещение производственного комплекса Тюменского РМЗ АО "Транснефть-Сибирь", центра гимнастики, презентация комплекса развития туризма в Тюменской области на базе создания термальных курортов.