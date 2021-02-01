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Студентка из Тюмени поделится секретами успешного бизнеса с подростками

Общество, 14:05 26 февраля 2021

Российское движение школьников ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников ВКонтакте

Мастер-класс "Предпринимательство для подростков" проведет студентка Тюменского госуниверситета Елизавета Куценко 27 февраля. Прямой эфир начнется в 10 часов по московскому времени в группе Российского движения школьников во ВКонтакте.

Школьники со всей России узнают о том, как организовать свое дело в 15-16 лет, с какими трудностями может столкнуться несовершеннолетний бизнесмен и как реализовать свои идеи. Елизавета Куценко не только поделится опытом, но и расскажет о главных шагах, которые нужно сделать для запуска своего бизнеса: от выбора ниши, анализа конкурентов и теста mvp до продаж и финансового учета.

"В 15 лет у Елизаветы был свой небольшой, но успешный бизнес по изготовлению и продаже деревянных значков. Сейчас ей 19 лет, она учится в финансово-экономическом университете ТюмГУ, а также работает менеджером по продажам в крупной компании", - рассказали организаторы.

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# бизнес , мастер-класс , подростки , Российское движение школьников

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