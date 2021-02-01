Смартфон и другие гаджеты могут выиграть тюменцы на фестивале "435-я зима в Тюмени"

| Фото: из сообщества "АквАйсСпорт – Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "АквАйсСпорт – Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Смартфон и другие гаджеты могут выиграть участники фестиваля "435-я зима в Тюмени" на оз. Чемпионов 28 февраля.

Конкурсантам для этого предстоит залезть на высокий деревянный столб.

"В качестве призов представлены разные гаджеты. Главный – телефон Samsung. Также есть видеорегистраторы, вэб-камеры. Всего подготовили восемь подарков", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

Если участник состязания добереться до самой вершины столба, то ему вручат самый дорогой подарок, а если достигнет средней линии – его соответственно ждет подарок стоимостью поменьше.

Отметим, фестиваль открылся на оз. Чемпионов 26 февраля. В программе: заплывы на дистанции 25, 100 и 450 метров.

27 февраля событие будет дополнено ярмаркой мастеров рукоделия, катанием на салазках, игрой "Царь горы".

В заключительный день, 28 февраля, ожидаются шоу моржей, костюмированный массовый прыжок в воду, хоккей в валенках, сжигание чучела коронавируса и многое другое.

С подробной программой можно ознакомиться в сообществе организаторов.

Инна Пахомова