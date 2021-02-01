  • 26 февраля 202126.02.2021пятница
  • USD73,4747
    EUR89,4995
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пьяный тоболяк забыл украденный парфюм в парке

Происшествия, 18:24 26 февраля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже парфюма задержали оперативники в Тобольске. Заявление о краже четырех флаконов мужской туалетной воды поступило от руководителя сетевого магазина, сообщает Тобольский отдел УМВД.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили, что злоумышленник спрятал дорогой парфюм во внутренний карман куртки и выбежал из торговой точки. Ущерб организации составил более 5 тыс. рублей.

Личность подозреваемого установлена - это ранее неоднократно судимый безработный 37-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину признал и пояснил, что в в день преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а туалетную воду похитил для личного пользования.

Тоболяк утверждает, что переложил украденное в пакет, который позже забыл на лавочке в парке.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:24 26.02.2021Пьяный тоболяк забыл украденный парфюм в парке
17:18 26.02.2021В Тюмени пенсионерку осудили за сбыт наркотиков
10:53 26.02.2021В Тюмени маршрутка столкнулась с KIA Cerato, есть пострадавшие
10:45 26.02.2021В Тюменской области спасли трех водителей, застрявших в мороз на трассе