Пьяный тоболяк забыл украденный парфюм в парке

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже парфюма задержали оперативники в Тобольске. Заявление о краже четырех флаконов мужской туалетной воды поступило от руководителя сетевого магазина, сообщает Тобольский отдел УМВД.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили, что злоумышленник спрятал дорогой парфюм во внутренний карман куртки и выбежал из торговой точки. Ущерб организации составил более 5 тыс. рублей.

Личность подозреваемого установлена - это ранее неоднократно судимый безработный 37-летний мужчина. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину признал и пояснил, что в в день преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, а туалетную воду похитил для личного пользования.

Тоболяк утверждает, что переложил украденное в пакет, который позже забыл на лавочке в парке.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.