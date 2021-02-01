За активный зимний отдых тюменцы могут выиграть доску для сноуборда

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Доску для сноуборда могут выиграть тюменцы за активный зимний отдых. Принять участие в конкурсе видеороликов #Выходинаденьздоровья приглашает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте в группе "Спорт Тюмени для всех". Чтобы побороться за призы, необходимо до 9 марта выполнить ряд условий. Одно из них - снять видео об активном досуге на улице и разместить в комментариях к конкурсному посту.

От одного участника принимается только один видеоролик до двух минут. Возраст участников не ограничен. На видео могут быть запечатлены любые зимние забавы – катание на коньках, лыжах, с горки, игра в хоккей, снежки, постройка снежного городка, прогулка по лесу, лепка снеговика и т.д., юмор приветствуется.

В ролике обязательно должен прозвучать девиз акции в исполнении автора: "Пока спорт в жизни есть, будет 36 и 6!". Публикация видео сопровождается хэштегами: #выходинаденьздоровья, #здоровыйдесант72, а также краткой информацией о герое-участнике.

9 марта будут подведены итоги и выбраны победители по четырем номинациям: "Самый креативный видеоролик", "Самый массовый видеоролик", "Самый юный участник" и "Специальный приз жюри".

Все победители получат подарки от организаторов акции. Победитель в номинации "Самый креативный видеоролик" станет обладателем крутой доски для сноуборда. С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.