Поликлинику в отдаленном микрорайоне Тобольска осмотрели полпред и губернатор

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Оказание медицинской помощи жителям отдаленного микрорайона Менделеево оценили полномочный представитель президента Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск.

Для удобства жителей модульную поликлинику возвели в 2020 году. К ней прикреплены более 3 тыс. 400 взрослых людей и 960 детей. Здесь можно пройти электрокардиографическое исследование, сдать анализы, сделать прививки, работает процедурный кабинет. В штате - терапевт и педиатр.

"В соответствии с поручением Владимира Путина в 2021 году мы продолжим развитие первичного звена здравоохранения, в том числе строительство модульных ФАПов и поликлиник в небольших и отдаленных населенных пунктах", – прокомментировал Александр Моор.

После снятия режима повышенной готовности в модульной поликлинике Менделеево планируется открыть кабинет физиолечения, дневной стационар, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Также будут вести прием узкие специалисты: кардиолог, эндокринолог и невролог.

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Евгений Бабенко