Музыкальную историю о Муми-троллях исполнят в Тюменской филармонии

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Органный концерт для детей и родителей начнется в Тюменской филармонии 21 марта в 12 часов. Музыкальную историю приключений Муми-тролля исполнит лауреат международных конкурсов Мария Блажевич, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

За основу взяты мотивы сказки "Шляпа волшебника" писательницы из Финляндии Туве Янссон. "В этом произведении рассеянный папа-тролль и другие члены его семьи находят шляпу. Волшебный предмет полностью меняет жизнь обитателей Муми-долла. Какие метаморфозы происходят вокруг муми-троллей после появления шляпы волшебника, можно будет узнать в Тюменской филармонии", – рассказали организаторы.

В концертах принимают участие артисты Тюменской филармонии и юные исполнители. Для слушателей исполнят музыку западноевропейских композиторов.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.