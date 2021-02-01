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Тюменская область полностью обеспечивает себя овощами закрытого грунта

Губернатор, 09:14 27 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в полном объеме обеспечивает себя овощами закрытого грунта, рассказал глава региона Александр Моор.

"Внутреннее потребление овощей закрытого грунта в Тюменской области составляет примерно 23 тысячи тонн. Тепличный комбинат "ТюменьАгро" с учетом третьей очереди, введенной в эксплуатацию 26 февраля, производит более 29 тысяч тонн продукции", - отметил губернатор.

Более того, у предприятия появилась возможность экспортировать овощи. Комбинат "ТюменьАгро" - единственный производитель свежих овощей в России, чья продукция имеет разрешения для экспорта в страны Евросоюза.

"В планах инвесторов - четвертая очередь комбината. Я надеюсь, этот проект будет осуществлен", - сказал Александр Моор.

В целом в агропромышленном комплексе Тюменской области реализуется более 200 инвестиционных проектов. Объем потенциальных инвестиций с 2020 по 2024 годы в сельскохозяйственной отрасли составит около 48 млрд рублей.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , инвестиции , ТюменьАгро

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