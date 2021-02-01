Дзюдоисты из девяти регионов вышли на татами в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дзюдоисты из девяти регионов России приняли участие в XII межрегиональном турнире, посвященном памяти бывшего директора спортивной школы "Центр дзюдо" Фариды Гориновой, сообщают организаторы.

За награды боролись юноши и девушки до 18 лет из Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев, Югры, Ямала, Хакасии. Юные дзюдоисты сразились в 17 весовых категориях.

Организаторами турнира выступили "Це­нтр дзюдо", "Объедине­нная федерация дзюдо и самбо", а также це­нтр олимпийской подг­отовки "Тюмень-дзюдо­".