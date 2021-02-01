Дзюдоисты из девяти регионов вышли на татами в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Дзюдоисты из девяти регионов России приняли участие в XII межрегиональном турнире, посвященном памяти бывшего директора спортивной школы "Центр дзюдо" Фариды Гориновой, сообщают организаторы.
За награды боролись юноши и девушки до 18 лет из Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев, Югры, Ямала, Хакасии. Юные дзюдоисты сразились в 17 весовых категориях.
Организаторами турнира выступили "Центр дзюдо", "Объединенная федерация дзюдо и самбо", а также центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".