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Дзюдоисты из девяти регионов вышли на татами в Тюмени

Спорт, 13:01 27 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дзюдоисты из девяти регионов России приняли участие в XII межрегиональном турнире, посвященном памяти бывшего директора спортивной школы "Центр дзюдо" Фариды Гориновой, сообщают организаторы.

За награды боролись юноши и девушки до 18 лет из Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев, Югры, Ямала, Хакасии. Юные дзюдоисты сразились в 17 весовых категориях.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Организаторами турнира выступили "Це­нтр дзюдо", "Объедине­нная федерация дзюдо и самбо", а также це­нтр олимпийской подг­отовки "Тюмень-дзюдо­".

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