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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заводоуковские спасатели сыграли в мини-футбол

Спорт, 13:54 27 февраля 2021

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти полковника внутренней службы Валерия Никитина, провели спасатели Заводоуковска. Победителем и обладателем кубка стала команда главного управления, сообщает региональное МЧС.

Второе место - у команды 32-го пожарно-спасательного отряда, бронза у представителей 25-го пожарно-спасательного отряда.

"Соревнования получились яркими, в каждом матче были напряженные моменты. Команда проявила хороший уровень физической подготовки, настойчивость и упорство. Мы заняли второе место, довольны результатом", - поделился капитан команды 32-го пожарно-спасательного отряда Владимир Демиденко.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Заводоуковск , мини-футбол

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