Заводоуковские спасатели сыграли в мини-футбол
Традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти полковника внутренней службы Валерия Никитина, провели спасатели Заводоуковска. Победителем и обладателем кубка стала команда главного управления, сообщает региональное МЧС.
Второе место - у команды 32-го пожарно-спасательного отряда, бронза у представителей 25-го пожарно-спасательного отряда.
"Соревнования получились яркими, в каждом матче были напряженные моменты. Команда проявила хороший уровень физической подготовки, настойчивость и упорство. Мы заняли второе место, довольны результатом", - поделился капитан команды 32-го пожарно-спасательного отряда Владимир Демиденко.