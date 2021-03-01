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Тобольские баскетболисты уступили в последнем матче первенства Суперлиги

Спорт, 11:49 01 марта 2021

БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" выездным поражением завершил выступление в первенстве российской Суперлиги-2.

В Чебоксарах тоболяки уступили "Чебоксарскимя ястребам"— 66:82. Начало поединка осталось за хозяевами. К большому перерыву они вели — 51:30. Третью и четвертую четверти с небольшим преимуществом смогли выиграть гости, но это не повлияло на итоговый результат.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Кирилл Архипов. На его счету 22 очка и 11 подборов.

"Нефтехимик" завершил чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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