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Выставка художницы Ольги Трофимовой откроется в арт-салоне "На Никольской"

Общество, 08:43 02 марта 2021

департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

Выставка "Путешествие с домашними животными и детьми" тюменской художницы Ольги Трофимовой откроется в арт-салоне "На Никольской" (ул. Луначарского, 51) 4 марта в 17 часов, сообщает городской департамент культуры.

В экспозиции представлено около 30 живописных и графических работ, созданных автором в разные периоды творчества. Произведения посвящены Тюмени и ее живописным окрестностям. Любители искусства увидят камерные пленэрные "пейзажи-настроения", изображающие уютный мир старых дворов и домов в окружении вековых тополей, мотивы неброской сибирской природы.

Ольга Трофимова – график, театральный художник и педагог, член Союза художников России, Союза дизайнеров России, Союза театральных деятелей России. С 2013 года – главный художник Тобольского театра драмы имени Ершова, художник-постановщик более 50 спектаклей. Ее произведения находятся в музейных и частных российских и зарубежных собраниях.

Запись на открытие и посещение по телефону 60-90-59. Оставить заявку можно и на официальном сайте централизованной городской библиотечной системы. Каждый посетитель должен иметь при себе санитарно-гигиеническую маску.

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# выставка , живопись , Ольга Трофимова

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