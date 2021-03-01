  • 1 марта 20211.03.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Ишимского района избил сожительницу до смерти

Происшествия, 11:23 01 марта 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителю Ишимского района предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следователей, мужчина во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Установлено, что 22 февраля в с. Стрехнино между мужчиной и его женщиной произошла ссора. Обвиняемый избивал сожительницу руками по голове, а также ударил ее ногой в живота. 24 февраля женщина скончалась от травматического шока и травмы почки.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишимский район , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 01.03.2021Поездка в сауну обернулась для тюменца судебным приговором
12:34 01.03.2021Любитель тихой охоты из Тюмени получил год условно
12:11 01.03.2021Прокуратура установит размер ущерба от разлива нефти на Ямале
11:39 01.03.2021Пенсионерка отдала мошеннику восемь тысяч рублей