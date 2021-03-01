Житель Ишимского района избил сожительницу до смерти

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителю Ишимского района предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следователей, мужчина во время пьяной ссоры до смерти забил свою сожительницу, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Установлено, что 22 февраля в с. Стрехнино между мужчиной и его женщиной произошла ссора. Обвиняемый избивал сожительницу руками по голове, а также ударил ее ногой в живота. 24 февраля женщина скончалась от травматического шока и травмы почки.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.