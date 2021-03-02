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Развитие инновационных строительных технологий обсудят на форуме в Тюмени

Общество, 09:07 02 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопросы развития инновационных строительных технологий и производств обсудят участники второго Градостроительного форума-выставки, который пройдет в Тюмени с 16 по 18 марта, сообщает Главное управление строительства региона.

Темой форума станет "Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли, реализация национальных проектов в регионе". Участие в обсуждениях примут архитекторы и урбанисты, в том числе из городов Делфт и Эйндховен (Нидерланды), Москвы, Екатеринбурга, Тюмени.

Темами для обсуждений станут также стандарты комплексного развития территорий. По мнению специалистов, они являются важным инструментом, который помогает строить более качественное массовое жилье и развивать комфортные общественные пространства. Опытом поделятся представители фонда "ДОМ.РФ" и конструкторского бюро "Стрелка".

Архитекторы, урбанисты и девелоперы также поговорят о сохранении ценности неиспользуемых территорий города, развитии загородного и малоэтажного домостроения. Планируется подвести итоги работы строительного комплекса Тюменской области за 2020 год и обсудить перспективы на 2021 год.

Участие в мероприятии – бесплатное при условии предварительной регистрации по ссылке.

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# Главное управление строительства , строительство , форум

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