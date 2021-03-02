Концерты и спектакли покажут в Тюмени и Тобольске к 8 Марта

| Фото: tdt.kto72.ru | Фото: tdt.kto72.ru

Концерты и спектакли к Международному женскому дню 8 Марта подготовили учреждения культуры Тюменской области, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В Тюменской филармонии 3 марта хоровая капелла посвятит большой праздничный концерт женскому дню и подарит зрителям песни "Вечная любовь", "Мишель", "О, sole mio", "Вечная весна", "В горнице" и другие.

5 марта на сцене филармонии выступит участник телевизионного проекта "Голос" - Александр Бичёв с программой "Я люблю вас так безумно". В его репертуаре – песни российских и советских композиторов, старинные и современные романсы. В концерте примет участие Илона Далецкая (фортепиано).

7 марта на сцене Тюменской филармонии солисты московских музыкальных театров исполнят оперетту "Сильва" Имре Кальмана.

8 марта в Тюменской филармонии покажут спектакль "Ханума". Свою версию знаменитой истории, происходящей в старом Тифлисе, представит коллектив московских музыкальных театров.

В ДК "Нефтяник" 7 марта состоится праздничная программа "Я милую узнаю…". В программе участвуют: вокал-группа "Санрайз", эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба" и его солисты - Сергей Дьяконов-Дьяченков, Виктория Некрасова, Светлана Костко, Юлия Варламова, Игорь Пылаев, Андрей Вохминцев, Михаил Шепеленко.

Тюменский драмтеатр 7, 8 и 9 марта представит комедию "Только для женщин".

Тюменский театр кукол 8 марта покажет спектакль "Кошкин дом". Девочки от двух до 12 лет получат скидку 99% на билеты на спектакль.

В Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова 6 марта солисты московских музыкальных театров исполнят оперетту "Сильва" Имре Кальмана.

8 марта представят к просмотру спектакль "Ню". Автор выбрал тему любви в человеческой судьбе и все, что прилагается к ней: верность, предательство, совесть и малодушие, жизненный расчёт и сокрушительные иллюзии.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.