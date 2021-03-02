"Петербургская оперетта" привезет в Тюмень два спектакля

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Два спектакля - "Бременские музыканты" и "Собака на сене" - представит "Петербургская оперетта" в ДК "Нефтяник" в Тюмени 23 апреля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Наверняка немецкие сказочники никогда и не предполагали, что выдуманная ими команда друзей, состоящая из Кота, Петуха, Пса, Осла и юного Трубадура, покорит миллионы детей. Однако факт остается фактом: оперетта "Бременские музыканты" − одна из самых популярных и востребованных постановок театра "Петербургская оперетта", а музыкальные хиты от Геннадия Гладкова и Юрия Энтина знают наизусть и юные зрители, и их родители", – рассказали организаторы.

Также на сцене ДК "Нефтяник" музыкальный театр представит забавную историю о любви испанской графини и простого секретаря "Собака на сене". Гостей ждут роскошные декорации, прекрасные костюмы, искрометные танцы в исполнении артистов музыкального театра "Петербургская оперетта".

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.