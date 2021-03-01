В Тюменской области, Югре и на Ямале в 2020 году изъяли 1,5 млн фальшивых денег

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На территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов чаще всего находят фальшивые 5-тысячные купюры- 280 штук или 80% от общего числа.

Всего в трех субъектах РФ, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, в 2020 году банки выявили 353 фальшивые банкноты на сумму 1,5 млн рублей. Кроме 5-тысячных фальшивок на территории региона было выявлено 60 поддельных купюр номиналом 1000 рублей, 7 – номиналом 500 рублей. Реже подделывают двухтысячные банкноты: в прошлом году было обнаружено 3 фальшивки этого номинала.

В целом в Уральском федеральном округе в 2020 году банки выявили и изъяли из оборота 2 тыс. 374 поддельных денежных знака Банка России, по стране – около 48 тыс. При этом уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким – 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель не меняется с 2018 года.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация или на ощупь – повышенный рельеф. Не стоит пытаться сбыть кому-либо попавшую к вам фальшивку, это противозаконно. В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, и продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках.