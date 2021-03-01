Астрономическая неделя в Тюмени

| Фото: скриншот приложения Star Map | Фото: скриншот приложения Star Map

Всего три планеты доступны для астрономических наблюдений в Тюмени с 1 по 7 марта.

Из них только две можно заметить на небе невооруженным глазом, а рассмотреть – в любительский телескоп. Первая – Марс. По данным портала Astronet, красная планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Тельца. Увидеть его можно около рассеянного звездного скопления Плеяды. Наблюдать Марс можно с наступления темноты до 2 часов. В телескоп виден диск без особых деталей на поверхности. Более качественный результат могут дать фотографии с последующей компьютерной обработкой.

Всего за несколько минут до восхода Солнца можно наблюдать Сатурн. Он восходит на юго-востоке в 6 часов 40 минут. Искать планету нужно в созвездии Козерога – из-за кольца Сатурн легко отличить от других объектов.

Третья видимая планета в это время – Уран. Однако наблюдать его в наземные телескопы крайне сложно: это одна из самых удаленных планет Солнечной системы. Даже при идеальных условиях наблюдения диск Урана различим в аппаратуру с увеличением от 80 крат и выше. Искать его нужно в созвездии Овна до 23 часов 40 минут.

Остальные планеты для наблюдений в Тюмени пока недоступны.

Луна за неделю в своем движении посетит созвездия Девы, Весов, Скорпиона, Змееносца и Стрельца, а 6 марта вступит в фазу последней четверти.

Евгения Шевцова