Сборная спасателей-добровольцев Тюменской области примет участие во всероссийском слете

Учебный поисково-спасательный отряд РОССОЮЗСПАС Учебный поисково-спасательный отряд РОССОЮЗСПАС

Сборная спасателей-добровольцев Тюменской области примет участие в 70-м Всероссийском слете туристов-лыжников в Берёзовске Свердловской области с 5 по 8 марта. Тюменцы претендуют на победу, у них уже были призерами данного слета.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" Евгений Головенских.

"В состав команды Тюменской области вошли студенты и работающие молодежь, которые проходят обучение в поисково-спасательном отряде на базе Дворца "Пионер". Всего восемь человек от 17 до 30 лет. Тренировки проходят здесь же. И они еще будут учиться в центре по гражданской обороне, который находится у нас на 30 лет Победы", - говорит он.

В 2020 году всероссийского слета спасателей-добровольцев не было из-за пандемии. А вот в 2019 году тюменцы заняли третье место. Евгений Головенских уверен, что у региональной сборной есть все шансы улучшить прежний показатель.

"Конкуренция большая, съезжаются спортсмены практически со всех регионов. У свердловчан очень хорошая лыжная база, где все и пройдет. Предусмотрено по программе три вида состязаний: чемпионат России по спортивному туризму, комбинированная эстафета с препятствиями и областные соревнования. Все дистанции будут проходить на лыжах с альпинистским вооружением", - сказал председатель регионального отделения "Российский союз спасателей" Евгений Головенских.

Анжела Лебедева