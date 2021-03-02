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Тюменский "Рубин" обыграл "Торос"

Спорт, 10:50 02 марта 2021

www.rubinhc.ru

Со счетом 2:1 закончилась встреча тюменского "Рубина" и сборной "Торос" из Нефтекамска в рамках 1/8 плей-офф ВХЛ в Тюмени 1 марта, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Победный гол был забит в пятом поединке. ХК "Рубин" стал лидером в серии до четырех побед (3-2).

Главный тренер "Рубина" Михаил Звягин: "Очень сложная игра была. Но молодцы, перемололи, передавили, где-то фортуна на нашей стороне была. Однако везёт тому, кто везёт. Значит, сегодня мы заслужили успех. Остался ещё самый сложный для соперника и для нас шаг. Едем в Нефтекамск, будем дальше сражаться".

Очередная встреча тюменских игроков с нефтекамским клубом пройдет 4 марта.

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# ВХЛ , плей-офф , ХК Рубин , хоккей

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