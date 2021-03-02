В Тюмени к 8 Марта вырастили более миллиона тюльпанов, крокусов и гиацинтов

ИА "Тюменская линия", Александр Лабыкин ИА "Тюменская линия", Александр Лабыкин

Более одного миллиона цветов вырастили в фермерском хозяйстве "Плодовое" за пару месяцев 2021 года. Оптовые заказы к 8 Марта здесь начали принимать еще в ноябре, сейчас - только розничная продажа.

Из-за пандемии рынок цветов претерпел ряд перемен: голландские цветы стали дороже, да и выбор не такой щедрый, как в прошлые годы. В среднем, требуется 15 дней на доставку первоцветов из Европы. Долгое время в пути и высокая стоимость подстегнули спрос на местные цветы.

ИА "Тюменская линия", Александр Лабыкин ИА "Тюменская линия", Александр Лабыкин

Тюменские тюльпаны ничем не отличаются от голландских, за последние 7-10 лет агрономы провели колоссальную работу. Луковицы ежегодно закупают за границей, а цветы выращивают в местных теплицах, рассказала глава фермерского хозяйства "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Качество тюльпана, выращенного в Тюмени, превосходит значительно. Во-первых, нет длительной транспортировки, а в 2021 она вообще стала безумной. Видно, что цветов в городе не хватает. Первые оптовики обратились к нам еще в ноябре, заказывали намного больше цветов, чем ранее. Во-вторых, цена. В среднем, тюльпан из Голландии сейчас стоит 100 рублей. Мы свои первые цветы продавали по 28 рублей, сейчас из-за трат на отопление теплиц в морозы - 50-55 рублей", - рассказала она.

Тюльпаны разных сортов, гиацинты, крокусы, нарциссы, мускари, горшечные композиции - все это можно приобрести в хозяйстве "Плодовое", не выходя их-за компьютера. Фермеры внедрили онлайн-продажу. По просьбе тюменцев сотрудники сделают фото нужного растения и оформят доставку. Как признаются в хозяйстве, полностью удовлетворить спрос тюменцев вряд ли удастся.

"Горячее время работы с оптовиками у нас до 7 марта. Тюменцев мы не оставим без тюльпанов - приобрести первоцветы можно в розницу. В этом году популярны примулы, цикламены, их цены очень приятные. Мы предлагаем различные цветочные композиции", - уточнила Гаврилова.

ИА "Тюменская линия", Александр Лабыкин ИА "Тюменская линия", Александр Лабыкин

Кстати, в среднем тюльпаны стоят 7-10 дней. Если в квартире жарко и сухо, то время цветения сокращается. Агрономы советуют добавлять в воду снег, эта маленькая хитрость продлит цветение.

"Композиции с луковицами - это удобно. Когда цветок завянет, его нужно срезать, саму луковицу просушить, а осенью высадить на участке, весной вы получите шикарные цветы. У нас много сортов тюльпанов. Есть необычные махровые. К примеру, шикарный желтый Монте Карло, этот тюльпан распускается, как пион", - поделилась агроном Светлана Прудаева.