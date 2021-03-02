В Тюменской области сладковские животноводы за пять лет увеличили надои молока на 36%

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Животноводы из Сладковского района за пять лет увеличили надои молока на 36%, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

В сельскохозяйственном производственном кооперативе "Таволжан" надой на 1 фуражную корову на 1 февраля 2021 года составил 8 тыс. 187 кг, или на 36% больше чем в 2016 году.

1 марта 2021 года "Таволжан" отметил 20-летний юбилей. На предприятии работают 285 человек, тогда как в начале - чуть более 60-ти. Поголовье коров выросло за 20 лет со ста до 3 тыс. 692 голов, посевные площади увеличились с 1 тыс. 734 га до 20,1 тыс. га.

Хозяйство специализируется на молочном животноводстве и имеет статус племенного репродуктора по выращиванию коров голштино-фризской породы. Кооператив расширился до семи отделений, расположенных в с. Александровка, д. Красивое, д. Михайловка, д. Таволжан, д. Покровка, с. Никулино и с. Лопазное.

СПК "Таволжан" ввел в эксплуатацию новый комплекс по содержанию животных, оснащенный современным оборудованием. Были закуплены тракторные кормосмесители, охладители молока, устройства для удаления навоза, дробилки, оборудование для кормления и поения животных, доильные установки, оборудование для автоматической вентиляции животноводческих помещений.

Увеличение молочной продуктивности происходит в результате применения сбалансированных, качественно заготовленных кормов и за счет пополнения основного стада высокопродуктивными коровами, переведенными из нетелей. С 2010 года на базе СПК "Таволжан" действует цех по производству комбикормов.

За счет средств кооператива для работников построено 9 двухквартирных жилых домов. С помощью предприятия появились современные детские и спортивные площадки в д. Таволжан, с. Никулино. В планах на 2021 год - площадка в с. Лопазное.