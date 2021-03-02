  • 2 марта 20212.03.2021вторник
  • В Тюмени -10..-12 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Продукция "КРиММа" признана лучшим товаром 2020 года

Экономика, 18:27 02 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пастеризованный картофель "Дольки в кожуре" и отварная свекла упоровской агрофирмы "КРиММ" отмечены наградами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области 2020 года". Об этом предприятие сообщает на своей странице в Instagram.

Компания получила диплом лауреата и право использовать знак престижного конкурса на упаковке своих продуктов.

со страницы "КРиММ" в Instagram | Фото: со страницы "КРиММ" в Instagram

Напомним, в конце февраля 2021 года завод по переработке картофеля "КриММ" посетили полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Несмотря на пандемию, "КриММ сохранил положительную динамику производства. В 2020 году предприятие реализовало 1 тыс. 275 тонн переработанного картофеля.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# картофель , КРиММ , Лучшие товары и услуги , свекла

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 02.03.2021ВТБ в Тюменской области увеличил продажи ипотеки до 2 млрд рублей с начала года
18:54 02.03.2021Тюменская область в 2020 году показала наибольший рост промышленного производства среди регионов УФО 
18:32 02.03.2021Андрей Пантелеев: "Сотрудничество с Ассоциацией машиностроителей сделает регион еще более привлекательным для инвестиций"
18:27 02.03.2021Продукция "КРиММа" признана лучшим товаром 2020 года