Продукция "КРиММа" признана лучшим товаром 2020 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пастеризованный картофель "Дольки в кожуре" и отварная свекла упоровской агрофирмы "КРиММ" отмечены наградами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области 2020 года". Об этом предприятие сообщает на своей странице в Instagram.

Компания получила диплом лауреата и право использовать знак престижного конкурса на упаковке своих продуктов.

| Фото: со страницы "КРиММ" в Instagram | Фото: со страницы "КРиММ" в Instagram

Напомним, в конце февраля 2021 года завод по переработке картофеля "КриММ" посетили полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Несмотря на пандемию, "КриММ сохранил положительную динамику производства. В 2020 году предприятие реализовало 1 тыс. 275 тонн переработанного картофеля.

Татьяна Ковалева