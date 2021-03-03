Золотой знак ГТО поможет поступить в вуз, напоминают тюменским школьникам

Архивное фото | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени ВКонтакте Архивное фото | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени ВКонтакте

В марте тюменские центры тестирования ВФСК "ГТО" особенно ждут учащихся выпускных классов: в случае сдачи нормативов на золотой знак получить они его успеют до поступления в вуз и обеспечат себе до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Как рассказали в городском департаменте по спорту и молодежной политике, пока в лесу сохраняется устойчивый снежный покров, тюменцы, решившие присоединиться к выполнению комплекса ГТО, могут выполнить бег на лыжах на дистанции 1 км, 2 км, 3 км и 5 км. Особенно это актуально для тех, кто возлагает на данный норматив большие надежды - следующая возможность появится, скорее всего, только в конце года.

С начала 2021 года в Тюмени новый цикл тестирования начали сотни человек. Только на прошедшем городском зимнем фестивале ВФСК "ГТО" выступили более 380 участников. Приступить к нормативам можно в любой момент, главное - успеть выполнить необходимый перечень до конца календарного года.

Во время приемной кампании в вузы в прошлом году за наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему установленного образца местные вузы добавляли баллы: Государственный аграрный университет Северного Зауралья - 10 баллов, ТИУ и Тюменский государственный институт культуры - 5 баллов, ТюмГУ и ТВВИКУ - по 3 балла, медуниверситет - 1 балл. Получить бонусы за знак ГТО высшего достоинства можно и в других вузах страны, отмечают в департаменте.

В марте жители города могут пройти тестирование на базе спортивных школ № 1, № 2, "Прибой", "Олимпиец" и детского морского центра "Алый парус". на базе которых смогут выполнить следующие нормативы: бег на лыжах, передвижение на лыжах, скандинавская ходьба, бег на короткие и длинные дистанции, смешанное передвижение, челночный бег, плавание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, самозащита без оружия, стрельба из пневматической и электронной винтовок, рывок гири, подтягивание из виса на высокой перекладине.

Напомним, для того, чтобы приступить к выполнению нормативов, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить медицинский допуск. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в Тюмени организована предварительная запись в центры тестирования, адреса и номера телефонов - по ссылке.