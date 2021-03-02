В Тюмени будут выпускать импортозамещающую аппаратуру для сопровождения бурения нефтяных и газовых скважин

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Высокоточную аппаратуру для геофизических исследований скважин в процессе бурения начнет выпускать научно-производственное объединение "ГеоМаш" в Тюмени в 2021 году.

Новая технология конкурирует по качеству с зарубежными аналогами и востребована среди нефтегазосервисных компаний, рассказал заместитель директора предприятия по управлению проектами Александр Ушаков. Производить аппаратуру будут на современном оборудовании – высокоточных фрезерных центрах. Их специально закупили для производства новой аппаратуры. Оборудование дорогостоящее – около 30 млн рублей. Из них около 45% предприятию возместили в рамках господдержки.

"За 2019-2020 годы мы трижды получали господдержку. Это существенная помощь для предприятия: благодаря ей, мы запускаем новую линию, расширяем производство, выходим на более высокий уровень качества. Без высокоточных станков невозможно производить аппаратуру такого класса, старое оборудование на это не способно", - рассказал Александр Ушаков.

Он добавил, что в год предприятие рассчитывает выпускать около 40 комплектов данных систем. Также здесь продолжают производить различную геофизическую аппаратуру и оборудование: каротажные подъемники, перфораторные лаборатории, забойные телесистемы, скважинную аппаратуру. Большая часть оборудования тюменского производства способно заместить импортные аналоги.

Александр Ушаков подчеркнул, что получить субсидии на расширение продукции оказалось несложно – в Тюменской области четко выстроена система по оказанию господдержки. Большинство вопросов решались на месте без задержек. Производство новой аппаратуры компания намерена запустить в ближайшее время, после окончания наладки нового оборудования и технологической подготовки производства.

Евгения Шевцова