В Тюмени ищут подростка, который ушел из дома 24 февраля

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подростка 2007 года рождения, который ушел из дома в Тюмени 24 февраля, ищут полицейские и волонтеры.

Информация с портретом и приметами пропавшего была обнародована в сообществе поискового отряда "Белая сова – Тюмень".

В городской полиции подтвердили сообщение об ушедшем из дома школьнике.

"Он состоит на всех видах учета. Ранее неоднократно уходил. Заявление поступило от матери 1 марта. На связь с ней подросток выходит, созванивается. Домой не хочет", – рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

По ее словам, оснований полагать, что в отношении несовершеннодетнего совершили противоправные действия нет. Сейчас устанавливается его местонахождение.

Инна Пахомова