Более ста тюменских студентов сядут за парты "Школы парламентаризма"

пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии" пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии"

110 студентов станут учениками проекта "Школа парламентаризма" в Тюменской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии".

Как рассказал руководитель молодогвардейцев Владимир Сбитнев, всего организаторы получили 350 заявок. Отборочный этап продолжался месяц: претенденты проходили индивидуальные собеседования и тестирование. Тесты включали вербальный и невербальный блоки, математический, задачи на логику и психоанализ. В соответствии с санитарными мерами тестирование проходило в три потока по 50 человек.

Пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии" Пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии"

В результате отобрано 110 участников – полный список их здесь. Ребят ждут деловые игры, дискуссии с политиками и бизнес-тренерами. 5 марта состоится официальное открытие, где участники изучат образовательную программу и выстроят стратегию дальнейшей работы. Будущие политики разделятся на команды предвыборных штабов и распределят роли кандидата, пресс-секретаря, юриста, политорганизатора или политтехнолога.

"В "Школе парламентаризма" молодые люди смогут не только наработать определенные компетенции и знания, необходимые политику, но и найдут команду, с которой можно реализовывать проекты, способные развить наш регион", - отметил Владимир Сбитнев.