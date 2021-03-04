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Более ста тюменских студентов сядут за парты "Школы парламентаризма"

Общество, 16:30 04 марта 2021

пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии"

110 студентов станут учениками проекта "Школа парламентаризма" в Тюменской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии".

Как рассказал руководитель молодогвардейцев Владимир Сбитнев, всего организаторы получили 350 заявок. Отборочный этап продолжался месяц: претенденты проходили индивидуальные собеседования и тестирование. Тесты включали вербальный и невербальный блоки, математический, задачи на логику и психоанализ. В соответствии с санитарными мерами тестирование проходило в три потока по 50 человек.

Пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии"

В результате отобрано 110 участников – полный список их здесь. Ребят ждут деловые игры, дискуссии с политиками и бизнес-тренерами. 5 марта состоится официальное открытие, где участники изучат образовательную программу и выстроят стратегию дальнейшей работы. Будущие политики разделятся на команды предвыборных штабов и распределят роли кандидата, пресс-секретаря, юриста, политорганизатора или политтехнолога.

"В "Школе парламентаризма" молодые люди смогут не только наработать определенные компетенции и знания, необходимые политику, но и найдут команду, с которой можно реализовывать проекты, способные развить наш регион", - отметил Владимир Сбитнев.

Пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии"

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# Молодая гвардия , студенты , школа парламентаризма

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