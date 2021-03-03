Россияне стали реже покупать автомобили класса Luxury

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В 2020 году в России было продано 1 тыс. 114 новых люксовых автомобилей, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский авторынок (-8%).

Как отмечают эксперты агентства, объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury, который показывает отрицательную динамику с октября прошлого года, в начале 2021-го усилил падение. Так, в октябре, рынок люксовых машин сократился на 6%, в ноябре – на 28%, в декабре – на 39%, а январь продемонстрировал уже "минус 70".