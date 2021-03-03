Немецкие пони Бригитта, Янсон и Хоуп пополнили конный клуб "Кентавр" в Ишиме

| Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте | Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте

Немецкие классические пони Бригитта, Янсон и Хоуп пополнили конный клуб "Кентавр" в Ишиме. Сейчас в клубе содержится 18 лошадей, из них четыре пони. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор компании Евгения Пшеничникова.

"Пони этой породы добрые, умные, легко обучаемые, коммуникабельные, обладают уравновешенным характером. Неприхотливы к условиям содержания. Идеально подходят для занятий детским спортом, прогулок и турнирных соревнований", - сказала она.

В отличие от шотландских пони, у которых короткие толстые ноги, низкая посадка и большая голова, добавила руководитель, немецкие классические выглядят настоящими, прекрасно сложенными лошадьми, только маленькими.

| Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте | Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте

По словам Евгении Пшеничниковой, доброжелательные, ласковые и исполнительные – новички были с восторгом встречены воспитанниками клуба. Дети отмечают, что у каждой мини-лошадки свой характер. Малышка Бригитта, рост которой всего 96 см, - настоящая девчонка, любопытная и активная. Хоуп (102 см) – более независимая барышня. А самый высокий – Янсон (108 см) – аристократичный добряк. Он себя умеет преподнести, яркий и крайне внимательный на занятиях.

| Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте | Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте

Пони прошли курс начальной подготовки, напрыганы под седло, но в "Кентавре" пока адаптируются, привыкают к тренерам и воспитанникам. Занятия начнутся, когда поступит заказанная амуниция, специальные 12-ти дюймовые седла, тогда как для лошадей используются 17-ти и более дюймовые.

| Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте | Фото: #Конный_клуб_Кентавр г. Ишим во ВКонтакте

Инна Кондрашкина