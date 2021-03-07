В Тобольске на Масленицу будут тянуть гигантский канат и устроят блинные гонки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перетягивание гигантского каната, блинные гонки и покорение столба с подарками пройдут в Тобольске на Масленицу 14 марта.

В этом году масленичные гулянья развернутся на обновленной Базарной площади и ул. Мира. Старт празднику даст игровая эстафета "Блинные гонки". Участники в костюмах пробегут дистанцию от Базарной площади до музея семьи императора Николая II и обратно с блинами на сковородке.

На ул. Мира состоится перетягивание гигантского каната. Его длина составляет 250 метров, а вес 115 кг. Принять участие в перетягивании могут все желающие.

Кроме того, в рамках масленичных гуляний пройдут соревнования по керлингу, хоккею в валенках, состоится блинный квест "Масленичная седмица", конкурс на лучшую куклу-чучело и покорение столба с подарками. На главной сцене праздника коллективы городского центра культуры и искусств устроят для горожан концерт.

Завершатся гулянья сожжением чучела Масленицы в районе Александровского сада.

Евгений Новоселов