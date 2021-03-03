Тюменка втянула несовершеннолетнюю дочь в наркобизнес

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих женщин, виновных в сбыте наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

39-летняя безработная тюменка проживала на съемной квартире вместе с 11-летней дочерью и своей 21-летней знакомой. Подружки устроили в квартире наркопритон, совместно употребляли наркотики и приобщили к этому девочку. Вместе с ребенком они ходили забирать наркотическое вещество из закладок. В июле 2020 года женщин задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил каждую к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Девочку отправили в центр "Семья".