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Тюменка втянула несовершеннолетнюю дочь в наркобизнес

Происшествия, 13:08 03 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих женщин, виновных в сбыте наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

39-летняя безработная тюменка проживала на съемной квартире вместе с 11-летней дочерью и своей 21-летней знакомой. Подружки устроили в квартире наркопритон, совместно употребляли наркотики и приобщили к этому девочку. Вместе с ребенком они ходили забирать наркотическое вещество из закладок. В июле 2020 года женщин задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил каждую к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Девочку отправили в центр "Семья".

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