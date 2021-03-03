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Американская норка впервые была замечена в Тюмени в окрестностях Гилевской рощи

Общество, 16:49 03 марта 2021

с личного аккаунта Александра Козлова в Instagram

Американская норка впервые была замечена в окрестностях Гилевской рощи, неподалеку от ручья, который замерзает частично, 2 марта.

Увидел зверька и снял на фотоаппарат житель Тюмени Александр Козлов. Снимок он выложил в соцсеть, но не мог указать точно, что за животное поселилось в парке.

Как сообщил в интервью корреспонденту "Тюменской линии" председатель тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы Павел Ситников, это американская норка, которая привычна для нашего края, но впервые замечена в черте города.

"Это довольно скрытный зверек. Скорее всего, норка пришла в Гилевскую рощу на разведку. Это рыбоядное животное. И появилась она там потому что местный ручей впадает в Туру. Он не везде замерзает, поэтому норка искала пропитание", - уверен он.

Как заметил Павел Ситников, к весне норки ищут новые места обитания. И если эта маленькая хищница из рода куньих найдет, чем полакомиться в Гилевской роще, то это место станет для нее родным домом. Тогда еще не раз пушистый зверь попадет в объективы камер тюменцев.

Анжела Лебедева

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# американская норка , Гилевская роща

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