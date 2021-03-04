4 марта в Тюмени будет тепло и пасмурно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 9 градусов Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 4 марта, сообщает сервис Gismeteo. Днем потеплеет до минус 3-х, к вечеру прогнозируется минус 7.

Синоптики обещают преимущественно пасмурный день и небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 739-740 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 18 часов 16 минут. Долгота дня 10 часов 53 минуты. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.