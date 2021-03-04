  • 4 марта 20214.03.2021четверг
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

4 марта в Тюмени будет тепло и пасмурно

Общество, 08:00 04 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 9 градусов Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 4 марта, сообщает сервис Gismeteo. Днем потеплеет до минус 3-х, к вечеру прогнозируется минус 7.

Синоптики обещают преимущественно пасмурный день и небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 739-740 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 18 часов 16 минут. Долгота дня 10 часов 53 минуты. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:34 04.03.2021Тюменские мастера соберутся на "Солянка маркете"
08:22 04.03.2021Отделения Почты России в Тюменской области изменят график работы к 8 Марта
08:10 04.03.2021Тюменцы обсудят с киноведом фильм "Сельский врач"
08:00 04.03.20214 марта в Тюмени будет тепло и пасмурно