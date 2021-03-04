  • 4 марта 20214.03.2021четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жительницу Тюменского района осудили на три года за истязание дочерей

Происшествия, 15:33 04 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Три года в колонии общего режима проведет женщина, истязавшая несовершеннолетних дочерей в с. Успенка. Такое решение принял суд, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемая в течение пяти лет за малейшие провинности истязала девочек 2009 и 2011 годов рождения. Несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала их босыми и без верхней одежды в снег на улицу.

Ранее женщину лишили родительских прав в отношении троих детей. Сейчас они проживают у родственников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# избиение , лишение родительских прав

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 04.03.2021Тюменка перевела неизвестному мужчине 445 тысяч рублей
15:33 04.03.2021Жительницу Тюменского района осудили на три года за истязание дочерей
14:02 04.03.2021Тюменка отсидит 10 лет за убийство дочери
13:30 04.03.2021Шесть лет проведет в колонии организатор наркопритона в Тюмени