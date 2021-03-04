Жительницу Тюменского района осудили на три года за истязание дочерей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Три года в колонии общего режима проведет женщина, истязавшая несовершеннолетних дочерей в с. Успенка. Такое решение принял суд, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемая в течение пяти лет за малейшие провинности истязала девочек 2009 и 2011 годов рождения. Несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала их босыми и без верхней одежды в снег на улицу.

Ранее женщину лишили родительских прав в отношении троих детей. Сейчас они проживают у родственников.