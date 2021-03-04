В Тюмени мошенники под видом сотрудников водоканала предлагают платные услуги

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Злоумышленники под видом сотрудников водоканала навязывают услуги по завышенным ценам, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Две девушки пришли в квартиру к пенсионеру, быстро показали удостоверения и приступили к осмотру труб водопровода. После чего рассказали, что по федеральной программе будут менять трубы, поэтому в обязательном порядке необходимо установить фильтры стоимостью 34 тыс. рублей. Мужчина не поверил девушкам, позвонил в водоканал и в полицию.

Лжекоммунальщики были замечены и в других домах. Они предлагали установить приборы учета за 43 тыс. рублей. Записи с камер видеонаблюдения сейчас переданы в полицию.

"Сотрудники водоканала не ходят по домам и не предлагают каких-либо услуг. Специалисты приходят только по заявкам абонентов в согласованное заранее время. Без предупреждения может прийти только специалист инспекции водных ресурсов для проверки законности подключения к сетям водоснабжения. В таком случае, он предъявит доверенность от организации. Его задача - сверить показания приборов учета и количество проживающих", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.