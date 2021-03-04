Февраль 2021 года в Тюменской области оказался холоднее климатической нормы

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

От минус 17 до минус 21 градуса составила средняя температура воздуха на юге Тюменской области в феврале 2021 года – на 2-4 градуса ниже климатической нормы, сообщает пресс-служба Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Самой холодной стала третья декада февраля, когда среднесуточная температура опускалась на 8-15 градусов ниже нормы. В это время на юге области столбики термометров показывали от минус 32 до минус 36 градусов, в крайних северных районах – до минус 42. В Уватском районе в течение 10 дней сохранялась аномальная холодная погода.

Однако в феврале же перекрыт исторический максимум температуры. 6 февраля в Тюмени отмечено плюс 4,7 градуса – на 3,7 градуса больше прежнего показателя. На следующий день здесь же перекрыт суточный максимум осадков. Всего в Тюменской области в феврале 2021 года выпало 134-228% нормы осадков.

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя температура февраля составила от минус 20 до минус 29 градусов – на 2-9 градусов ниже климатической нормы. На Ямале – от минус 26 до минус 33 градусов – на 4-8 градуса ниже нормы.

Также февраль сопровождался метелями. Например, в Салехарде 7-8 февраля метель со скоростью 15-22 м/с сохранялась более 19 часов. Были отменены авиарейсы, закрыты зимники и ледовая переправа Салехард - Лабытнанги, затруднено движение в городе.