Алиментщик выплатил долги ребенку, чтобы продать недвижимость в Тюмени

| Фото: twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

270 тыс. рублей долга по алиментам выплатил житель Тюмени, чтобы продать имеющуюся недвижимость, сообщает УФССП по Тюменской области.

36-летний мужчина задолжал бывшей жене средства на содержание ребенка. Занимая престижную должность, имея финансовую возможность, свои обязательства он не выполнял. По истечению срока добровольной оплаты было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации с недвижимостью и на регистрационные действия транспортных средств. В собственности у должника имелись автомобиль Mitsubishi, нежилое помещение и земельный участок.

Мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате всей суммы долга, когда возникла необходимость срочно продать помещение.