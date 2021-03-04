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Алиментщик выплатил долги ребенку, чтобы продать недвижимость в Тюмени

Общество, 17:16 04 марта 2021

twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

270 тыс. рублей долга по алиментам выплатил житель Тюмени, чтобы продать имеющуюся недвижимость, сообщает УФССП по Тюменской области.

36-летний мужчина задолжал бывшей жене средства на содержание ребенка. Занимая престижную должность, имея финансовую возможность, свои обязательства он не выполнял. По истечению срока добровольной оплаты было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации с недвижимостью и на регистрационные действия транспортных средств. В собственности у должника имелись автомобиль Mitsubishi, нежилое помещение и земельный участок.

Мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате всей суммы долга, когда возникла необходимость срочно продать помещение.

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# алименты , судебные приставы

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