В Тюмени хозяин наркопритона проведет в колонии шесть лет

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Шесть лет проведет житель Тюмени в колонии строгого режима за организацию в своей квартире наркопритона, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 г. мужчина досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и разбой.

С 10 февраля по 6 марта 2020 г. он пускал наркозависимых в свою съемную квартиру по ул. Харьковской и вместе с ними употреблял запрещенные вещества. Жильцы дома пожаловались на это в управление по контролю за оборотом наркотиков.

Суд с учетом неотбытого наказания назначил тюменцу шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.