В Уватском районе готовятся к паводку

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Гидротехническое сооружение на Иртыше в районе с. Алымка Уватского района отремонтировали в начале марта 2021 г. На эти цели из районного бюджета выделили 5,5 млн рублей, сообщает администрация муниципалитета.

Для предотвращения размыва со стороны Иртыша, отсыпали грунтом тело дамбы площадью 145 на 13 метров. На некоторых участках сооружения установили заградительные боны, общей протяженностью 350 погонных метров.

Ремонт ГТС подрядная организация ООО "Иртыш-транс" начала 17 февраля. Работы провели в течение двух недель.

Гидротехнические сооружения имеются также в Осиннике, Туртасе и Увате. Все они будут проверены и подготовлены накануне весеннего половодья.