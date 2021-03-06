В Тюменской области школьники ответили на вопросы квиза о женщинах-героях Отечества

| Фото: Российское движение школьников в Тюменской области ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников в Тюменской области ВКонтакте

Во всероссийском онлайн-квизе к Международному женскому дню приняли участие 6 марта юные жители Тюменской области от 8 до 18 лет. Объединившись в команды по три-пять человек, школьники отвечали на вопросы о женщинах-героях нашей страны. Задания публиковались в прямом эфире в группе Российского движения школьников ВКонтакте.

"Квизы очень популярны у ребят нашего региона. Они собираются на игру на базе учреждений образования либо участвуют с личных компьютеров, часто создавая межмуниципальные команды. Традиционно наибольшую активность проявляют школьники из Тюмени, а также Нижнетавдинского, Голышмановского и Сладковского района", - рассказал региональный куратор информационно-медийного направления РШД Тюменской области Владислав Мухин.

Результаты квиза о самых смелых россиянках станут известны в ближайшее время. Три лучших команды получат памятные призы от организаторов. Отличившиеся на всероссийской акции участники из Тюменской области могут быть отмечены призами регионального оператора конкурса.

Татьяна Ковалева