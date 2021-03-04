В правительстве Тюменской области рассмотрели вопросы миграции и профилактику экстремизма

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27 целевых рейдов в местах концентрации трудовых мигрантов провели органы внутренних дел в Тюменской области в 2020 году. Такая информация прозвучала на онлайн-заседания областной антитеррористической комиссии, которое провел глава региона Александр Моор.

В регионе налажен эффективный контроль за соблюдением законодательства России иностранными гражданами, доложил начальник центра "Э" УМВД РФ по Тюменской области подполковник полиции Сергей Помелов. В прошедшем году проверили 1 тыс. 150 жилых домов и квартир, 55 стройплощадок, 16 торговых точек, 4 сельскохозяйственных и промышленных предприятия. В сфере миграции было выявлено 6 тыс. 175 правонарушений, из России выдворены 262 иностранных гражданина. По фактам организации незаконной миграции возбуждено 6 уголовных дел.

"Ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе стабильна и находится под контролем. В результате совместной работы, террористических актов и насильственных преступлений экстремистского характера, конфликтов на межнациональной и религиозной почве не допущено", – отметил Сергей Помелов.

Участники заседания обсудили эффективность мер по профилактике экстремистских настроений и преступлений террористической направленности в среде мигрантов из ближнего зарубежья, а также вопросы взаимодействия в этой сфере между правоохранителями, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, представителями духовенства, общественными организациями, предпринимательским сообществом.

Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал об опыте проведения межнациональных спартакиад, в которых охотно участвуют как взрослые представители национальных общин, так и молодежь. Подобные мероприятия помогают наладить добрососедские взаимоотношения между людьми разных национальностей.

"Необходимо держать руку на пульсе и своевременно принимать меры для эффективной профилактики экстремистских проявлений и конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве", – подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко