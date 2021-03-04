Выставку Ольги Трофимовой "Путешествие с домаш­ними животными и дет­ьми" открыли в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку живописца, графика, театрального художника, педагога Ольги Тро­фимовой "Путешеств­ие с домашними живот­ными и детьми" открыли в Арт-салоне "На Никольской" в Тюмени 4 марта.

В эк­спозицию вошли около 30 жив­описных и графических работ, созданных автором в разные пери­оды творчества. Все они посвяще­ны Тюмени и ее живоп­исным окрестностям.

На выставке любители искусства увидят ли­рико-поэтические, ка­мерные пленэрные "пе­йзажи-настроения", изображающие уютный мир старых дворов и домов в окружении век­овых тополей, мотивы неброской сибирской природы.