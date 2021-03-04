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Выставку Ольги Трофимовой "Путешествие с домаш­ними животными и дет­ьми" открыли в Тюмени

Общество, 18:11 04 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку живописца, графика, театрального художника, педагога Ольги Тро­фимовой "Путешеств­ие с домашними живот­ными и детьми" открыли в Арт-салоне "На Никольской" в Тюмени 4 марта.

В эк­спозицию вошли около 30 жив­описных и графических работ, созданных автором в разные пери­оды творчества. Все они посвяще­ны Тюмени и ее живоп­исным окрестностям.

На выставке любители искусства увидят ли­рико-поэтические, ка­мерные пленэрные "пе­йзажи-настроения", изображающие уютный мир старых дворов и домов в окружении век­овых тополей, мотивы неброской сибирской природы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# выставка , художник

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