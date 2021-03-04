Выставку Ольги Трофимовой "Путешествие с домашними животными и детьми" открыли в Тюмени
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Выставку живописца, графика, театрального художника, педагога Ольги Трофимовой "Путешествие с домашними животными и детьми" открыли в Арт-салоне "На Никольской" в Тюмени 4 марта.
В экспозицию вошли около 30 живописных и графических работ, созданных автором в разные периоды творчества. Все они посвящены Тюмени и ее живописным окрестностям.
На выставке любители искусства увидят лирико-поэтические, камерные пленэрные "пейзажи-настроения", изображающие уютный мир старых дворов и домов в окружении вековых тополей, мотивы неброской сибирской природы.