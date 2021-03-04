В центре Тюмени открыли новый арт-объект "Мы вместе" в виде сердца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Скульптурную композицию в виде сердца на подиуме открыли у Дворца творчества и спорта "Пионер" в рамках большого праздника к годовщине общероссийской акции "Мы вместе" 4 марта. Так Всероссийский штаб взаимопомощи отметил Тюменскую область и другие регионы, где во время пандемии коронавируса активно работали волонтеры.

Сердце символизирует благодарность всем волонтерам за их работу, заботу, поддержку и помощь, оказанные людям во время пандемии коронавирусной инфекции, отметили организаторы. Волонтеры повязали на сердце оранжевые нити - знак акции #МыВместе и символ победы над коварной болезнью.

В Тюменской области в акции "Мы вместе" за год приняли участие 2 тыс. 700 волонтеров, которые выполнили более 180 тыс. заявок от жителей региона, из них 13 тыс. 600 – на доставку продуктов и лекарств, остальные – обращения за психологической помощью.

"Большинство людей звонили, чтобы просто поговорить, самоизоляция плохо сказалась на их психоэмоциональном состоянии, они чувствовали себя одинокими и покинутыми, поэтому поддержка со стороны волонтеров помогла многим, особенно пожилым людям, разгрузиться, почувствовать себя нужными, пожаловаться и заручиться поддержкой", - рассказала руководитель штаба #МыВместе, координатор движения волонтеров-медиков Шекер Беликова.

По словам руководителя клуба #МыВместе Надежды Герасимовой, когда началась пандемия, в штаб пришли люди, которые раньше даже не слышали о волонтерстве. Они понимали, что их помощь необходима. Тяжелая ситуация сплотила неравнодушных граждан и привела в ряды добровольцев. К примеру, число волонтеров-медиков с 350 выросло до 700 человек. Увеличился и возраст волонтеров, на помощь пришли работающие люди, которые не хотели сидеть сложа руки. И если раньше в штабе трудилась молодежь от 14 до 25 лет, то сейчас к ним присоединились тюменцы от 35 до 65 лет.

"Пандемия также сработала на объединение разных волонтерских клубов и движений, люди сдружились и стали действовать сообща, чтобы помочь как можно большему числу обратившихся на горячую линию", - отметила она.

Организаторы привели несколько запомнившихся случаев, скорее даже криков о помощи. К примеру, в первую волну в кол-центр позвонила плачущая бабушка, которая ничего не знала о судьбе своей пожилой сестры, оказавшейся в период строгой изоляции без телефонной связи на другом конце города. Волонтеры съездили к женщине, дали телефон, чтобы она могла позвонить и успокоить сестру.

Обратился к добровольцам и молодой муж и отец, который был на грани отчаяния, потому что у семьи закончились деньги и продукты, без молочных смесей остался их годовалый ребенок. Волонтеры закупили все необходимое и отвезли семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

"Все обращения были рассмотрены, ни одна заявка не осталась без внимания", - подчеркнули лидеры тюменских добровольцев.

Мероприятие продолжило праздничное заседание клуба #МыВместе с участием представителей некоммерческих организаций, коммерческих компаний, соцзащиты, общественных и волонтерских организаций, активистов. В честь дня рождения участники загадали желание и задули свечи на именинном торте.

Инна Кондрашкина