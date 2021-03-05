Студенты тюменских вузов выйдут на татами

| Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Студенты ТИУ, ТюмГУ, аграрного университета Северного Зауралья, медицинского университета и ТВВИКУ выйдут на татами. XXVI Спартакиад вузов пройдет 6 марта, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Ожидается также участие спортсменов, входящих в сборную команду России, имеющих в активе медали с чемпионата и первенств России, Кубков Европы. Среди них Юлия Куняева, Анжелика Таратунина, Валерия Таратунина, Шамиль Умаев, Азамат Плиев, Роман Назаров и Артем Пилипчук.

Спартакиада будет посвящена памяти руководителя кафедры физической культуры ТюмГУ Валентина Зуева. Начало - в 11 часов.