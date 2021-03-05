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Тюменец сломал челюсть соседу, мешавшему ему спать

Происшествия, 11:40 05 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

100 тыс. рублей выплатит тюменец соседу, которому он сломал челюсть за шумное поведение, сообщает пресс-служба тюменского областного суда. Также мужчина на восемь месяцев будет ограничен в свободе.

Как следует из материалов уголовного дела, 9 марта 2020 года тюменский таксист после ночной смены приехал за женой и дочерью домой к своему тестю на ул. А. Матросова. Супруга пожаловалась ему на шумного соседа снизу. По ее словам, мужчина всю ночь мешал ей и дочери спать, пел песни и играл на домашнем бильярде.

Тюменец отправился к соседу и в ходе выяснения отношений дважды ударил его кулаком, сломав ему нижнюю челюсть. На сообщение о хулиганстве прибыл участковый. От госпитализации потерпевший отказался, но в травматологию его доставил сын.

Мужчина потребовал привлечь обидчика к уголовной ответственности. По заключению медэкспертизы, его травма расценивалась, как ред здоровью средней степени тяжести с утратой трудоспособности.

Мировой судья назначил обвиняемому восемь месяцев ограничения свободы. Ему запрещено менять место постоянного жительства, он обязан не реже двух раз в месяц отмечаться в надзорном органе и не посещать места массового скопления людей.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшего, взыскав с осужденного 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и 30 тыс. рублей процессуальных издержек.

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# компенсация , суд

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