Тюменские ветераны получат единовременную регвыплату ко Дню Победы

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Социальную помощь в размере 10 тыс. рублей получат ко Дню Победы все живущие в Тюменской области участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, а также войн с Финляндией и Японией.

Об этом сообщил на своих официальных страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помощь в размере 5 тыс. рублей окажут труженикам тыла. Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года, получат поддержку в размере 2 тыс. рублей. Это самая многочисленная категория жителей региона, которая получит выплату. Губернатор подписал документы на выплату ко Дню Победы более 170 млн рублей из областного бюджета отдельным категориям жителей Тюменской области.

Глава региона поделился с подписчиками фотографией из личного архива. На ней губернатор с Михаилом Никишиным - ветераном Великой Отечественной войны и участником Парада Победы 1945 года.

Евгений Бабенко